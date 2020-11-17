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أخبار العالم

الشرطة الهولندية تكشف سبب إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:45 ص
الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
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أ ش أ
أعلنت الشرطة الهولندية، أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي، الأسبوع الماضي، تصرف بـ"دافع إرهابي".

وجاء في بيان الشرطة الهولندية -وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الثلاثاء- أن الموقوف يشتبه بأنه نفذ عملًا عنيفًا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى، وأطلق تهديدات لـ"غاية إرهابية".

وتابع البيان أن "النية الإرهابية تتضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله".

ومدد القضاة توقيف المشتبه به لأسبوعين.

واُعتقل المشتبه به (البالغ 40 عامًا) الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.
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