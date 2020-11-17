الصحف الإماراتية.. وفد بحريني يزور إسرائيل.. أمريكا تعتزم تقليص أعداد قواتها من العراق وأفغانستان.. والاتحاد الأوروبي يهاجم تركيا

الصحف الإماراتية:

*شيخ الأزهر يعلق على لقاحات كورونا

*وفد بحريني يزور إسرائيل

*ترحيب دولي بلقاح شركة موديرنا الأمريكية





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم، مشددًا على ضرورة حصول الفقراء واللاجئين على حقهم في اللقاح.





ومن البحرين، كشفت مصادر إعلامية بحرينية أن وفدًا رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، يحل بتل أبيب، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى إسرائيل.





ومن العراق، نفذت السلطات العراقية، حكم الإعدام بحق 21 مدانًا بـ«الإرهاب» في سجن الناصرية المركزي (جنوبًا)، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية.





وفي الاردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 71 حالة وفاة و5861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1843، والإصابات إلى 149539.





ومن السودان، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وفدا أمنيا إسرائيليا سيزور الخرطوم خلال أيام، لبحث اتفاقات تعاون أمني مع السودان.





ودوليا، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن من المحتمل أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا أمرا بتقليص حجم القوات المنتشرة في أفغانستان والعراق بشكل كبير قبل مغادرته منصبه في يناير.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اتفاق الأطراف على صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وإطلاق مشروع لتوحيد حرس منشآت النفط، فيما كشف عضو في المجلس الأعلى للدولة أن وفده سيشارك في لقاء القاهرة مرة أخرى لاستكمال المشاورات حول المسار الدستوري.





ومن سوريا، جرى، أمس الاثنين، إخراج أول دفعة من عائلات «داعش» الموجودين في مخيم الهول، وفق آلية جديدة، أعلن عنها مؤخرًا، وتهدف الخطة الجديدة إلى إخراج السوريين على أن يتم إخراج القاطنين في المخيم من جنسيات أخرى في المرحلة اللاحقة





وحول الجرائم التركية، استنكر الاتحاد الأوروبي، الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول الأحد، لمنتجع فاروشا في شمال قبرص، ولتصريحات حول إقامة دولتين مستقلتين على الجزيرة المنقسمة،فيما وصفت الرئاسة القبرصية، الزيارةَ، بالأمرِ الاستفزازي وغير القانوني.





ومن صحيفة الاتحاد، رحبت منظمة الصحة العالمية بالأنباء المشجعة عن لقاحي "مودرنا" و "فايزر" خاصة في ظل الإعلان عن نسبة فعاليتها والتي تصل إلى حوالي 94 %، لكنها أكدت وجوب عدم التراخي.





كما رحب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المُعدية الطبيب أنتوني فاوتشي في تصريح لوكالة فرانس برس بإعلان شركة موديرنا الأميركية أنّ لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.











































































