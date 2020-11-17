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أخبار العالم

الكويت: تنفيذ خطة لعودة العمالة المنزلية التي تحمل إقامة سارية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قال وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص، إنه سيتم قريبا تنفيذ المرحلة الأولى من خطة عودة العمالة المنزلية التي تحمل إقامة سارية إلى الكويت، ليبدأ بعدها عودة باقي العمالة إلى البلاد.

وأضاف الحريص - في بيان صحفي - إنه عقد اجتماعا موسعا مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود، ونائبه علي الفوزان؛ للتنسيق والتشاور وتنفيذ المرحلة الأولى من عودة العمالة المنزلية مباشرة إلى الكويت .. مشيرا إلى أنه في المستقبل القريب، سيتم عودة العمالة التي تحتاجها الكويت.

ومن المقرر أن يتم إنشاء منصة إلكترونية، يقوم الكويتيون بتسجيل بيانات العمالة المنزلية التي تحتاج العودة مباشرة إلى الكويت من أصحاب الإقامات السارية عليها، على أن يلي ذلك إجراء ترتيبات للعمالة المنزلية المنتهية إقاماتهم، والتي يحتاج المواطنون الكويتيون إلى عودتهم للعمل، على أن يتم حجرهم مؤسسيا في المحاجر والشاليهات بتكلفة تبلغ نحو 30 دينارا يوميا، شاملة الوجبات الثلاث لمدة 14 يوما، في الوقت الذي تطالبه فيه بعض الجهات بخفض مدة الحجر المؤسسي إلى أسبوع أو 10 أيام.
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