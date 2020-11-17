الكويت: تنفيذ خطة لعودة العمالة المنزلية التي تحمل إقامة سارية

قال وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص، إنه سيتم قريبا تنفيذ المرحلة الأولى من خطة عودة العمالة المنزلية التي تحمل إقامة سارية إلى الكويت، ليبدأ بعدها عودة باقي العمالة إلى البلاد.





وأضاف الحريص - في بيان صحفي - إنه عقد اجتماعا موسعا مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود، ونائبه علي الفوزان؛ للتنسيق والتشاور وتنفيذ المرحلة الأولى من عودة العمالة المنزلية مباشرة إلى الكويت .. مشيرا إلى أنه في المستقبل القريب، سيتم عودة العمالة التي تحتاجها الكويت.



