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محافظات

وصول جثمان الشهيد ياسر عصر استعدادا لدفنه بقرية مشتهر.. شاهد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:12 م
وصول جثمان الشهيد
وصول جثمان الشهيد ياسر عصر استعدادا لدفنه بقرية مشتهر
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إبراهيم الهوارى
وصل منذ قليل جثمان الشهيد اللواء ياسر عصر ابن قرية مشتهر الذى صعدت روحه الى بارئها اثناء مشاركته فى اطفاء حريق فى احدى الهوايات بمحطة مترو مسرة بالقاهرة.

وادى الاهالى صلاة الظهر على الجثمان من مسجد الوقف بالقرية ملفوفا بعلم مصر وتم دفنه بمقابر الاسره بالقرية.
   
وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده خوفا على حياة المواطنين، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب فى وفاته.

وكان اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قد توفى أمس، أثناء محاولته إخماد حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا، باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية الى مكان البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية؛ حرص اللواء جاسر عسر ، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماد النيران؛ خوفا على حياة المواطنين، إلا انه سقط داخل الهواية، ما تسبب فى وفاته، واتخذت الاجراءات القانونية .
وصول جثمان الشهيد ياسر عصر استعدادا لدفنه بقرية مشتهر.. شاهد
وصول جثمان الشهيد ياسر عصر استعدادا لدفنه بقرية مشتهر.. شاهد
وصول جثمان الشهيد ياسر عصر استعدادا لدفنه بقرية مشتهر.. شاهد
وصول جثمان الشهيد ياسر عصر استعدادا لدفنه بقرية مشتهر.. شاهد
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