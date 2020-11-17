سفير روما يتابع تطوير البيت الإيطالي وتحويله لمبنى تعليمي فى بورسعيد

، اليوم الثلاثاء ، السفير جيامباولو كانتيبى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة ، وذلك لمتابعة مستجدات العمل الخاصة بتطوير البيت الإيطالى ببورسعيد وتحويله لمبنى تعليمى ، فى إطار التعاون المثمر بين المحافظة والسفارة الإيطالية بالقاهرة .

ويقع البيت الايطالي في نقطة متميزة على مدخل قناة السويس من الجهة الشمالية الغربية بمحافظة بورسعيد وعلى مقربة لا تتجاوز 500 متر من قاعدة تمثال ديليسبس التاريخية ويواجه حديقة التاريخ الأثرية.

وعلى الرغم من أن أغلب المواطنين بمحافظة بورسعيد وزوارها يعبرون بجواره يوميا، إلا أن القليل منهم يعرف تاريخ ذلك ‏المبنى الأثري العظيم، الذى شهد حقبة تاريخية مهمة في التاريخ الحديث وأحداث الحرب العالمية الثانية، كما أنه ‏يحتوى على اخر لوحة حجرية ضخمة في العالم بطول المبني ولتي لها صلة بالفاشية الإيطالية وموسيليني، الذي تحول إلى ‏مكان مهجور.

أنشئ البيت الإيطالي ببورسعيد عام 1935، وذلك خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وكان سبب إنشائه أن يكون ‏مقرا للحاكم الإيطالي، حيث كان يتخيل الإيطاليون في ذلك الوقت أن النصر سيكون حليف إيطاليا وألمانيا.‏