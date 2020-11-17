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فن

سيد عبدالخالق ابن رجل أعمال صعيدي في "سقراط ونبيلة"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم - سعيد فراج
انتهى الفنان سيد عبدالخالق من تصوير أغلب مشاهده في فيلم "سقراط ونبيلة" إنتاج شركة نيو بيكشتر، وتأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، وبطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجهين الجديدين فادي أشرف وملك.

وقال سيد عبدالخالق: إن أحداث فيلم "سقراط ونبيلة" تدور في إطار كوميدي حول علاقات الآباء والأبناء، وأجسد خلال الأحداث شخصية الابن الأكبر لأحد رجال الأعمال في الصعيد، وهناك مشاهد كثيرة جمعتني بالفنان الكبير أشرف عبد الباقي الذي إستمتعت كثيرا بالعمل معه، فهو نموذج رائع للفنان الذي يسعى لدعم الممثلين الذين يعملون معه، كما إستمتعت بالعمل مع المخرج هشام الشافعي وإستفدت كثيرا من توجيهاته من أجل الإلمام بتفاصيل الشخصية .

وأشار عبدالخالق إلى أنه انتهى مؤخرا من تصويره مشاهده في فيلم "وش القفص" تأليف وإخراج دينا عبدالسلام، موضحا أن أحداث الفيلم بالكامل تم تصويرها بمدينة الإسكندرية .
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