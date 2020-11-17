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فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي على السوشيال ميديا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة تحتوى على مجموعة صور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعي نرمين الفقي عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:


ماشاء الله - منورة الدنيا كلها - قمر


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يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".


حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

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