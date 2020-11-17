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محافظات

محافظ بني سويف: الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية تعمل بروح الفريق الواحد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:23 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالدكتور صلاح عمر جودة المدير الجديد لمستشفى بني سويف  التخصصي ،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،حيث هنأ المحافظ مدير المستشفى الجديد بتولي المسؤولية بأحد أهم المستشفيات بالمنظومة الصحية بالمحافظة،متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة وأن يكون عنصرا داعما للمنظومة التي ترتكز على التكامل والتناغم بين مكوناتها .

وأكد محافظ بني سويف أن منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد ، وترتكز على تضافر الجهود وتكاملها ، خاصة في القطاعات الحيوية ، والذي يعتبر قطاع الصحة في مقدمتها بشكل عام، خاصة وأنه في الوقت الراهن يتحمل القطاع عبئا إضافيا كبيرا في التصدي لتداعيات فيروس كورونا .

وتأتي  المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية في مقدمة صفوف المواجهة في تكامل واضح ومؤكد مع باقي القطاعات والجهات ذات الصلة ، وذلك ساهم في النجاح  للتصدي للموجة الأولى للفيروس،وحاليا الاستعداد النوعي فيما إذا كانت هناك موجة ثانية .

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وأشار المحافظ إلى أولويات القطاع الصحي بالمحافظة في الفترة المقبلة والحالية والتي منها : العمل المتواصل ضمن خطة الدولة الشاملة في مواجهة كورونا ،العمل المتواصل والتعاون المثمر بين كافة عناصر المنظومة الصحية لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنون ، والمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بالقطاع،والتعاون في تذليل كافة المعوقات التي تواجه المنظومة مع ضرورة العمل خارج الصندوق في المواقف الملحة والطارئة والمشكلات المزمنة وفي وقت الأزمات،ومشددا على أن كل عناصر المنظومة الصحية وإمكانياتها تعمل وفق رؤية واحدة وأهداف محددة مضمونها وهدفها الأساسي تقديم خدمة طبية وعلاجية أفضل  .

ومن جانبه أعرب مدير التخصصي الجديد"د. صلاح عمر"عن سعادته بلقاء المحافظ"د. محمد هاني غنيم"في بداية عمله الجديد، وحِرص المحافظ على تحفيزه وتشجيعه في بداية مشواره المهني بالمستشفى ، مؤكدا على أن كون المحافظ طبيبًا يعتبر نقطة قوة ودعم لمنظومة العمل بالمستشفى بصفة خاصة والقطاع الصحي بشكل عام،والتي سيعمل جاهدا على استثمارها في تحسين المنظومة الطبية والإدارية بالمستشفي بما يضمن تقديم خدمة صحية أفضل للمواطن السويفي . 

ولفت إلى أنه سيعمل جاهدا بالتعاون مع زملائه بالمنظومة سواء بالمستشفى أو بالقطاع "بشكل عام "بأن تكون المستشفى عنصرا حيويا بالمنظومة الصحية داخل المحافظة . 

محافظ بني سويف: الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية تعمل بروح الفريق الواحد
محافظ بني سويف: الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية تعمل بروح الفريق الواحد
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