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رياضة

بمشاركة الأهلي أو الزمالك.. إعلان الموعد النهائي لبطولة كأس العالم للأندية رسميا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الموعد الرسمي لإقامة بطولة كأس العالم للأندية 2020 بقطر.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه "تعرضت بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر، للتأثير المدمر للوباء على بطولات الأندية القارية للاتحادات التي تشكل مسارًا للحدث".

وسهّل إدخال بروتوكولات صارمة للعودة إلى اللعب استئنافًا ناجحًا لبطولات الأندية القارية التي من المقرر الآن أن تختتم آخرها بحلول نهاية يناير 2021.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2020 FIFA في الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2021 ، وستقام في قطر وفقًا لتعيين المضيف الأصلي من قبل مجلس FIFA في يونيو 2019.

وتماشيًا مع بروتوكول FIFA الدولي للمباريات ، سيوفر FIFA والبلد المضيف الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المشاركين."

ويشارك في كأس العالم للأندية أحد فريقي الأهلي أو الزمالك عن قارة أفريقيا بعد تأهلهما لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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