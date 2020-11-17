الأهلي يسابق الزمن لإنجاز صالة الجمباز بـ فرع الشيخ زايد.. صور

يشهد فرع الأهلي بالشيخ زايد خلال الفترة الحالية استكمال طفرة الإنشاءات والخدمات، وفقًا للخطة الاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية على كافة المستويات؛ في إطار حرص المجلس على اعتماد كافة مخططات المنشآت الجديدة والبدء فيها على أرض الواقع.









وشهدت الساعات الماضية تواصل أعمال التشييد والبناء المتعلقة بصب (بدروم) صالة الجمباز بالنادي والتي ستكون على أعلى مستوى من التجهيز، بما يليق بقيمة ومكانة عضو النادي.









وتواصلت أعمال التشييد والبناء في صالة الكاراتيه الجديدة بالفرع والتي ستكون على أعلى مستوى يليق بقيمة ومكانة عضو النادي.









ويسابق النادي الزمن لإنجاز هذا المشروع الإنشائي الجديد الذي يعد واحدا من ضمن سلسلة المشروعات الإنشائية المتعددة التي يجري تنفيذها في مقر النادي بالجزيرة وفروعه بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الادارة بهدف خدمة أعضاء نادي القرن وتحقيق كافة تطلعاتهم.



