حبس زوجين هاربين من 20 جناية ببنها

أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية بحبس زوجين هاربين من 20 جناية، وحكم بالسجن المؤبد؛ في واقعة سرقة بالإكراه، بعد ضبطهما بحوزتهما نصف كيلو هيروين أثناء ترويجه على عملائهما، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.









تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها، بتردد زوجين على دائرة المركز لترويج مخدر الهيروين على عملائهما.





وتم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة.





تمكن النقيبان عماد سامي وأحمد رزق معاونا مباحث المركز من ضبط المتهمين وهما عاطل وزوجته وسائق وبحوزتهم نصف كيلو هيروين و39 ألف جنيه وسلاح ناري.





وبالكشف على المتهمين تبين أنهما هاربان من 20 جناية سلاح ومخدرات، وحكم بالسجن المؤبد في واقعة سرقة بالإكراه تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.