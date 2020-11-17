أحمد موسى: إيران تستضيف قيادات إرهابية مصرية على أراضيها

شن الإعلامي احمد موسى، هجوما على إيران، مؤكدًا أنها بلد يدعم الإرهاب، وسبب كبير للخراب في أماكن عدة.





وقال أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، إن إيران تستضيف قيادات إرهابية مصرية وغير مصرية على أراضيها، موضحا أنها تطلق اسم قاتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات على أحد الشوارع في طهران بإيران.





وأكد أحمد موسى، أنه يوجد في المفاعل سالف الذكر 7 آلاف جهاز طرد مركزي، وينتج السلاح النووي، وإيران ذكرت أنها في الطريق لإنتاج السلاح النووي.





وأضاف مقدم برنامج "على مسئوليتى"، أن المسئولين حذروا ترامب من فكرة ضرب هذا المفاعل وردة الفعل الإيراني الممكنة والمتوقعة أن تكون عنيفة للقوات الأمريكية في مكان والشرق المتوسط.





وكشف أحمد موسى، عن أن إيران تدعم وتأوي عناصر ارهابية لعبت أدوارا خطيرة في المنطقة.





وأضاف أحمد موسى، أن المجتمع الدولي لن يسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن إيران دولة تريد امتلاكه بكل قوة.