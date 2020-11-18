لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تحسم المواد الخلافية.. اللجنة مستمرة في القيام بمهام اللجان النوعية.. وشعبة مصر البرلمانية ستكون بالمشاركة بين النواب والشيوخ

أمين الشيوخ : اللائحة سيتم عرضها على الجلسة العامة القادمة

أبو شقة: لجنة إعداد اللائحة قامت بالاستماع للرأي والرأي الآخر

سري الدين: لجنة صياغة لائحة المجلس لم تتطرق إلى بدلات الأعضاء





انتهت اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ من وضع التصوّر النهائي للائحة وقد أقرّت اللجنة المسودة النهائية في 300 مادة.





وقد ناقشت اللجنة جميع المواد التي تم تأجيلها من قبل منها المواد الخاصة باختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية .





وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، إن اللجنة انتهت من اللائحة تمام وسيتم عرضها على الجلسة العامة المقرر عقدها في العاشرة صباح 29 نوفمبر الجارى مشيرا الى أنه تم خلال الاجتماع حذف بعض المواد.





وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان.





وتابع: "اللجنة وافقت على ما تم صياغته في لجنة الصياغة وتبقى 3 مواد تم حسمها فى الاجتماع و هى مادة الاختصاصات وتم إقرارها كما هى ونصت على:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية

ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور،

ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

نصت المادة 3 على ، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية و يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ..





وقال "عتمان" إن اللجنة استقرت على تمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة للأحزاب التي لديها 3 أعضاء فأكثر بدلا من 5 أعضاء كما كان مقترحا .





وأضاف ان الشعب البرلمانية وفقا للاتحاد البرلماني الدولى يحق لكل بلد بها برلمان من غرفتين ان يمثلوا في الاتحاد البرلماني الدولى ، و تم الاتفاق على ان تشكل الشعبة من المجلسين على ان تختار هيئة مكتبى المجلسين أعضائها.. وأشار عتمان الى أنه تم تغيير اسم لجنة الخطة و الموازنة الى اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار .





وحول تشكيل الائتلافات داخل المجلس، تابع :" الائتلافات هي كيان عرفى و ليس له تنظيم داخل اللائحة و على كل حزب ان يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية ونائبه.





وفي السياق ذاته أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ انتهت من أعمالها بمناقشات مستفيضة تم فيها الاستماع للرأي والرأي الآخر وجاءت منضبطة تتفق مع الدستور والقانون .





وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان اللائحة تضمنت اختصاصات مجلس الشيوخ وما له من أهمية في الحياة السياسية التي تستهدف مسيرة النهضة الشاملة علي كافة المستويات والاصعدة ليسهم المجلس بدور فعال ومنشود في اطار الصلاحيات المقررة في الدستور وفي قانون مجلس الشيوخ ومن مناقشة اقتراحات مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية او مجلس النواب عن موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها بالشئون العربية او الافريقية مما يؤكد الدور الكبير لمجلس الشيوخ .





وشدد أبوشقة على أن اللجنة انتهت الي الموافقة علي كافة مواد اللائحة ليتم عرضها في الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر .





وتابع أنه تم الانتهاء من جميع المواد الخلافية بأسلوب ديمقراطي وتم الاستماع الي كل رأي وأسانيده وتم التصويت طبقا للدستور والقانون .





وتابع ان اللجنة أقرت اختصاصات مجلس الشيوخ واختصاصات اللجان وحقوق الأعضاء وواجباتهم وإدارة الجلسة والحصانة النيابية وتضمنت كل ما هو مطلوب لعمل مجلس الشيوخ.





كشف النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، إن اللجنة لم تتطرق في اجتماعاتها إلى اختصاصات التشريع ، حيث انه لا خلاف حولها نظرًا لتحديد القانون واختصاص مجلس النواب بهذا الأمر، وكذلك مسألة أخذ رأي مجلس الشيوخ في القوانين المقترحة.





وأكد عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات له، أن مجلس الوزراء حدد اختصاصات المجلس المتمثلة في اقتراح قوانين جديدة فهذه مسألة تدخل ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ لكن سلطة التشريع مقصورة على مجلس النواب.





وأشار الي أن المهام المنصوص عليها في الدستور الموكلة لمجلس الشيخ تتضمن دعم الديمقراطية والحريات والمقومات الأساسية الاقتصادية والثقافية وبالتالي فإن المجلس له حق إبداء الرأي في هذه الأمور أيضًا المنصوص عليها في باب 3 بالدستور.



