رودريجو يسجل هدف البرازيل الأول في شباك المنتخب الأولمبي

أحرز رودريجو، لاعب منتخب البرازيل، الهدف الأول في شباك منتخب مصر الأولمبي، ضمن اللقاء الودي الذي يجمعهما الآن من ختام الدورة الدولية الودية التي أقيمت في القاهرة من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري للمنتخبات الأولمبية.









وتمكن رودريجو من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 17، عقب استغلال الخطأ الدفاعي للاعبي المنتخب الأولمبي ليتمكن من تسديد الكرة لتسكن شباك المنتخب الأولمبي.





أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التشكيل الذي سيخوض به مباراة البرازيل الودية، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.





ويضم التشكيل "محمود جاد - كريم العراقي - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام"- محمود مرعي-كريم فؤاد- أكرم توفيق- عمار حمدي- ناصر ماهر-صلاح محسن- أحمد ياسر ريان".



