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رياضة

وصول منتخب مصر الأولمبي إلى استاد القاهرة لمواجهة البرازيل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:10 م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
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حسام الحارتي
وصل منذ قليل منتخب مصر الأولمبي إلى استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة البرازيل في ختام الدورة الدولية والودية التي أقيمت في القاهرة من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري للمنتخبات الأولمبية.

وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أعلن القائمة النهائية للفريق، التي ستدخل معسكرا مغلقا في الثانية بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة البرازيل  ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو.

ضمت القائمة رباعي حراس المرمى: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .

واللاعبون: أحمد رمضان (بيكهام )- محمد عبد السلام -محمود صابر (الجزار) - محمود مرعي - أحمد ياسين - حسن علي - محمود البدري - كريم العراقي - كريم فؤاد - شريف رضا - غنام محمد - أحمد سعيد - عمار حمدي - أحمد حمدي - ناصر ماهر - يوسف الجوهري - عبد الرحمن مجدي - إمام عاشور - كريم الطيب - عبد الرحمن شيكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وانضم للمعسكر الثنائي أسامة جلال ومحمد عبد المنعم لأداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بلقاء البرازيل الودية.

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