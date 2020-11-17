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مرأة

بالأسود .. نيللي كريم تثير الجدل على إنستجرام

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشرت الفنانة نيلي كريم، صورة لها عبر صفحتها الرسمية  على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة وأنيقة.

وظهرت نيلي كريم ببنطلون أسود وبلوزه سوداء بأكمام طويلة وانتعلت هاف بوت جلد باللون الاسود وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة. 

ولم تتكلف نيلة كريم في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق، ووضعت بعض اللمسات الجمالية التي تليق بها.

وتشارك الفنانة نيلي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.
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