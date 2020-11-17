جامعة الفيوم: مجمع الإنتاج الحيواني يسهم في سد الفجوة الغذائية والسيطرة على السلع





استقبل اليوم اللواء فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، و الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي،





والدكتور نيفين السواح عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، في جولة تفقدية لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمدينة يوسف الصديق.





وتأتي زيارةالدكتور أحمد جابر شديد لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة الفيوم ومجلس إدارة الشركة الوطنية للانتاج الحيواني، والتي نظمها جهاز الخدمة الوطنية بمحافظة الفيوم.





صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة أن مشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم يعد أحد المشروعات التنموية الهامة التي تسهم بشكل فعال في سد الفجوة الغذائية والسيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والألبان ومنتجاتها مع مراعاة كافة الشروط الصحية للمواطن المصري، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





كما أشار رئيس جامعة الفيوم أن مشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل يضم مجمع المزارع النموذجية، ومجزرًا آليًا يتسع إلى استيعاب (100) ألف رأس سنويا، إضافة إلى المركز العلمي البيطرى للأبحاث العلمية الذي يقوم بدور بارز في عملية التحسين الوراثي وإنتاج سلالات جديدة.





كما أضاف أنه خلال الجولة تم استعراض كيفية تعظيم الاستفادة من بروتكولات التعاون مع الجامعات ومراكزها البحثية، كم تم خلال الزيارة تفقد معمل الأمان الحيوي، ومعمل الأبحاث البكتيرية والفطرية، والمزرعة البحثية، والمجزر الآلي، ومنافذ البيع.