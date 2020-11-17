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مرأة

تكريم أفضل مطربة .. نسمة محجوب تتألق بالأسود بمهرجان الفضائيات العربية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشرت نسمة محجوب، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة رقيقة وأنيقة من مهرجان الفضائيات العربية. 

وعلقت نسمة محجوب على الصورة قائلة " تكريمي أفضل مطربة لعام ٢٠٢٠ عن أغنية "كل شمس و ليها ظل" في مهرجان الفضائيات العربية بتصويت الجمهور بشكركم لتصويتكم و دعمكم ليا " 

وظهرت نسمة محجوب، بفستان أسود ساحر رقصات مختلفة ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.

وووضعت نسمة محجوب لمسات ساحرة من الميكب واعتمدت على الألوان الترابية واختارت أحمر شفاه باللون الاحمر. 

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق وسلسلة ، ووضعت طلاء أظافر باللون الاحمر الملائم لها، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.
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