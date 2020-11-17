تكريم أفضل مطربة .. نسمة محجوب تتألق بالأسود بمهرجان الفضائيات العربية





وظهرت نسمة محجوب ، بفستان أسود ساحر رقصات مختلفة ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.





وووضعت نسمة محجوب لمسات ساحرة من الميكب واعتمدت على الألوان الترابية واختارت أحمر شفاه باللون الاحمر.





ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق وسلسلة ، ووضعت طلاء أظافر باللون الاحمر الملائم لها، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.