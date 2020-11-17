حلم لم يكتمل.. قصة حب الأميرة فريال ابنة الملك فاروق في إيطاليا.. تفاصيل

أميرة مصرية حملت نفس اسم عمتها، الأميرة فريال، نالت نصيبا منه ومعناه "النور الساطع"، وهي الابنة الكبرى لآخر ملوك مصر الملك فاروق الأول، ويحل اليوم ذكرى ميلادها.









عاشت الأميرة الراحلة في مصر حتى بلغت 13 عاما، وفي عام 1952 غادرت مع الدها بعد ثورة يوليو، عشرة أعوام عاشتها في المنفى برفقته حتى دق الحب قلبها وهي في الـ 23 من عمرها ووقعت في حب رسام كان ينفذ ديكورات في فيلا الملك والدها في نابولي الإيطالية.









رفض والدها حينها أن تتزوج منه، وظلت راضخة لقرارته في حياتها إيمانا بتاريخ العائلة الأرستقراطية، وكانت تعيش مع شقيقاتها مع والدهم في فيلا نابولي، استكملت تعليمها فالتحقت بكلية السكرتارية وعملت سكرتيرة ومدرسة للآلة الكاتبة.









تبدلت الأحوال وتغير الوضع حين وقع الملك في غرام مغنية الأوبرا الشهيرة إيرما كانوزا، وتطور الأمر لدعوتها للإقامة معه في الفيلا برفقة بناته، لم تترد فريال وغادرت مع شقيقاتها فوزية وفادية إلى منتجع أسرة محمد علي في سويسرا.









بعد أربعة أعوام، تزوجت من السويسري جان بيبر في عام 1966، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ياسمين، واستمر زواجهما حتى وفاته، ووفاتها في 29 نوفمبر عام 2009 عن عمر 71 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان استمر لعدة أعوام ودفنت في مسجد الرفاعي في القاهرة.



