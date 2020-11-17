صدمة كبرى لـ ترامب.. مسئول بولاية جورجيا: لا مؤشرات على التلاعب وبايدن يتجه للفوز

قال أحد كبار مسئولي التصويت في ولاية جورجيا الأمريكية لشبكة "سي إن إن"، إن الولاية في طريقها بشكل جيد لإنهاء التدقيق في الانتخابات الرئاسية بحلول يوم الأربعاء، وبالتالي التصديق على نتائجها بحلول يوم الجمعة.





وأضاف أن الغالبية العظمى من المقاطعات تبلغ عن النتائج أولا بأول، ولم يظهر سوى اختلافات طفيفة فقط بينها وبين النتائج الأولية.





فيما قال جابرييل ستيرلنج، مدير تنفيذ أنظمة التصويت في الولاية، الثلاثاء، إنه لم يتبق سوى 300 ألف بطاقة اقتراع ليتم فرزها يدويًا في جورجيا من بين حوالي 5 ملايين تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية.





وفي الوقت نفسه، قال مسؤولو الانتخابات من 29 مقاطعة في جميع أنحاء جورجيا لشبكة "سي إن إن"، إنهم أكملوا بالفعل عمليات التدقيق الخاصة بهم ولم يجدوا أي تناقضات مع النتائج - مما زاد من تشويه سمعة أكاذيب الرئيس دونالد ترامب بشأن الاحتيال واسع النطاق في الولاية.





ويُطلب من الولاية بموجب القانون التصديق على نتائجها بحلول يوم الجمعة، الأمر الذي من شأنه إحباط الجهود الطويلة الأمد التي يبذلها ترامب لتأخير التصديق وربما إلغاء نتائج انتخابات الولاية من خلال الهيئة الانتخابية. وجه الرئيس مرارًا مزاعم لا أساس لها من التزوير بعد هزيمته في الانتخابات في 3 نوفمبر، وأطلقت حملته طعونًا قانونية في عدة ولايات تسعى إلى منع التصديق على النتائج.



