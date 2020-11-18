اليوم.. افتتاح مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY بجامعة حلوان

يستعد مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان اليوم لإطلاق مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY .





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وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز.





حيث يقدّم المشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.



