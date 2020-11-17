البنك المركزي: التشاؤم يسود الأسواق العالمية رغم التوصل لعلاج كورونا





ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي حول التعليق الأسبوعي لأسواق المال، أن اعلان شركة فايزر العالمية بشان التوصل قاح فيروس كورونا ومنع اصابة 90% من المرضي ممن اجروا اختبارات اللقاح عليهم وهو ما عزز الشهية للمخاطر بجمي الأسواق العالمية.





وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بعد حالة التفاؤل بخصوص مواجهة فيروس كورونا من عودة ارتفاع اعداد الحالات علي مستوي العالم ما يتبعها من حالات الاغلاق، وهو ما يعكس الاسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 3.3% بان يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنهاية العام الجاري نزولا من 7.8% في الاسبوع الماضي.





وارتفع مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي اذ بدأ بالتفاؤل بشأن الأخبار الوارد حلو قاح شركة فايزر ثم شهد بقية الأسبوع قيام المستثمرين بتقييم الصعوبات و العقبات التي تواجه عمليات التطعيم الجماعي وسط ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.





وذكر التقرير ان التطورات الراهنة عززت من ارتفاع الدولار في حين خسر اليورو نتيجة لقوة الدولار، وارتفع الجنيه الاسترليني بعد ظهور أنباء تفيد بأن أقرب مساعدي رئيس الوزراء بوريس جونسون و دومنيك كامينجز الذي قدم استقالته من الحكومة اذ كان من أشد المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وهو ما جعل رجحيله إيجابيا للمفاوضات التجارية.





قال البنك المركزي المصري، إن معنويات الأسواق تراجعت قليلا خلال الأسبوع الماضي لكن حالة التفاؤل كات لاتزال كافية لدفع الأسهم العالمية للارتفاع للأسبوع الثاني علي التوالي، وخصوصا بعد اعلان نتيجة انتخابات الرئاسية الأمريكية بنهاية الأسبوع المذكور.وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.11% وسط تفاؤل بسبب نتائج الانتخاات الامريكية أخبار اللفاحات علي الأسواق.