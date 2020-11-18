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اقتصاد

هالة السعيد: الحكومة تركز على النهوض بصحة المواطنين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
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آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة المصرية تركز علي النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف.

وأضافت هالة السعيد في تصريحات لها، بجانب تحقيق التغطية الشاملة لكافة المواطنين مع ضمان جودة الخدمات الصحية الـمُقدّمة، فضلًا عن تحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الصحة في إطار من الشفافية والـمُساءلة. 

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وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هيكل خطة التنمية بحسب الأهداف لعام 2020 /2021 والتي تتضمن هدف النهوض بصحة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، هدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان جودة الخدمات الـمُقدّمة بالإضافة إلى هدف حوكمة قطاع الصحة.

وأكدت هالة السعيد سعي الوزارة إلي تحقيق رؤية قطاع الصحة والتي تتبلوّر حول تمتع الـمصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي مُتكامل يتميّز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين الـمُؤشّرات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة لكافة الـمواطنين بما يكفُل الرخاء والرفاهة والتنمية.
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