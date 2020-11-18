هالة السعيد: الحكومة تركز على النهوض بصحة المواطنين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة ا لتخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة المصرية تركز علي النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف.





وأضافت هالة السعيد في تصريحات لها، بجانب تحقيق التغطية الشاملة لكافة المواطنين مع ضمان جودة الخدمات الصحية الـمُقدّمة، فضلًا عن تحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الصحة في إطار من الشفافية والـمُساءلة.





اقرأ أيضًا:

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هيكل خطة التنمية بحسب الأهداف لعام 2020 /2021 والتي تتضمن هدف النهوض بصحة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، هدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان جودة الخدمات الـمُقدّمة بالإضافة إلى هدف حوكمة قطاع الصحة.



