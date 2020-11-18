Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنغام تروج لـ اسمك حبيبي بصورة جديدة.. شاهد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:44 ص
انغام
انغام
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة أنغام، صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس تصوير كليب أغنيتها  الجديدة "اسمك حبيبي".


وعلقت أنغام، على الصورة "اسمك حبيبي وش تبيني أسميك مالك اسم فالقلب الا حبيبي #أنغام #اسمك_حبيبي شوفوا كليبات البوم #مزح كاملة على قناة روتانا على اليوتيوب ".


وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، ألبوم "مزح" للفنانة أنغام، عبر القناة الرسمية لروتانا على اليوتيوب.


ويضم ألبوم "مزح" عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".


وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ وردة في الشعر.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

أول فرحة فى حياتى.. أنغام تهنئ ابنها عمر بعيد ميلاده | شاهد

أنغام تطرح برومو أغنيتها الجديدة مزح.. شاهد

أنغام تشوق جمهورها لـ كليب "مزح": باقي من الزمن 3 أيام

انغام تطلق ألبومها الجديد"مزح" .. تفاصيل

أنغام تطرح كليب أغنية لا تستغرب .. فيديو

ترشيحاتنا

بصور مختلفة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

علقة موت.. مدرب منتخب سيدات المصارعة يستعين ببلطجية ويعتدي على سمر حمزة بطلة العالم بالمركز الأوليمبي

نجم الأهلي يغيب شهرا بعد التشخيص الخاطئ لطبيب ‏المنتخب

الانفجارات تهز بغداد.. هجوم صاروخي عنيف على السفارة الأمريكية بالعراق

مش عارف هارجع ولا لأ.. زوجة الشهيد ياسر عصر تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته ..فيديو

فيديو.. السيسي يتفقد الكلية الحربية.. ويحضر اختبارات كشف الهيئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور

ميني تنطلق نحو المستقبل بتصميم رائع.. صور

شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم