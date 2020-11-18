Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. حجم إصابة نجم الأهلي في لقاء مصر وتوجو.. حسام البدري: مناخيري وسعت أوي من مسحات كورونا.. وتفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة داخل المترو السبت

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:14 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:

قال محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى لكرة القدم، إن المنتخب الوطني قدم مباراة قوية اليوم أمام منتخب توجو، والأداء كان مميزا والنتيجة رائعة.

رد السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على سؤالا بشأن أهمية القروض التي تقوم بها مصر في الفترة الأخيرة.

علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على فوز المنتخب على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2020، قائلا :"الحمد لله حققنا الفوز".

قال حسن ياسر عصر نجل الشهيد اللواء ياسر عصر، إنه تلقى خبر  الحادث عندما كان في أكاديمية الشرطة.

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه بداية من يوم السبت لن يسمح لأى مواطن بالدخول بدون كمامة.

قالت الفنانة شهيرة، إن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين كان بمثابة الحياة بالنسبة إليها.

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، كواليس فوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على «توجو» في التصفيات المؤهلى لكأس الأمم الأفريقية.

أكد الفنان ماجد المصري إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قيامها بعمل مسحة طبية وجاءت إيجابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد بركات: الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي منتخب مصر وتوجو

حسام البدري: مصطفى محمد قدراته عالية واستبعاد فتحي من المنتخب فني

مشاركة سداسي الزمالك في مران منتخب مصر .. صور

الإصابات سر تأجيل حسام البدرى الإعلان عن قائمة المنتخب النهائية 24 ساعة

منتخب توجو يصل مصر 12 نوفمبر لمواجهة الفراعنة الكبار فى تصفيات أمم إفريقيا

عمرو الجنايني: حققنا الأهم أمام توجو في غياب محمد صلاح

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. غضب وثورة في الأهلي ضد حسام البدري.. حقيقة إصابة محمد الشناوي بـ كورونا

البدري: ضخ دماء جديدة بالمنتخب.. وأثق في التأهل لبطولة أفريقيا وكأس العالم

أخبار التوك شو.. حجم إصابة نجم الأهلي في لقاء مصر وتوجو.. حسام البدري: مناخيري وسعت أوي من مسحات كورونا.. وتفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة داخل المترو السبت

بسبب كورونا.. شهيرة منعت أولادها من زيارة محمود ياسين

من الجولان حتى دمشق.. إسرائيل تكشف تفاصيل الغارات الجوية على مواقع عسكرية في سوريا

تامر أمين يعلق على انتحار شاب بعد خسارة 50 ألف جنيه.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يرصد واقعة اعتداء 4 نساء على راكبة دراجة وسحلها في بريطانيا

أنفقتها على السفر والاستمتاع.. محتالة تجمع مليون جنيه من ادعاء إصابتها بالسرطان

ضحية وجبة مدرسية.. قطعة سجق تقتل طفلة في الحضانة.. صور