أخبار التوك شو.. حجم إصابة نجم الأهلي في لقاء مصر وتوجو.. حسام البدري: مناخيري وسعت أوي من مسحات كورونا.. وتفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة داخل المترو السبت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:





قال محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى لكرة القدم، إن المنتخب الوطني قدم مباراة قوية اليوم أمام منتخب توجو، والأداء كان مميزا والنتيجة رائعة.





رد السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على سؤالا بشأن أهمية القروض التي تقوم بها مصر في الفترة الأخيرة.





علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على فوز المنتخب على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2020، قائلا :"الحمد لله حققنا الفوز".





قال حسن ياسر عصر نجل الشهيد اللواء ياسر عصر، إنه تلقى خبر الحادث عندما كان في أكاديمية الشرطة.





قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه بداية من يوم السبت لن يسمح لأى مواطن بالدخول بدون كمامة.





قالت الفنانة شهيرة، إن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين كان بمثابة الحياة بالنسبة إليها.





كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، كواليس فوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على «توجو» في التصفيات المؤهلى لكأس الأمم الأفريقية.





أكد الفنان ماجد المصري إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قيامها بعمل مسحة طبية وجاءت إيجابية.



