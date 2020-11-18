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فن

إطلالة مميزة للفنانة نجلاء بدر في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:13 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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محمد بدران
نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورًا جديدة لها من احدث جلسة تصوير" .

وارتدت نجلاء بدر فستان ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش اللامع الذى جمع بين اللون الاسود والفضي، كما تميز بالشراشيب المنسدلة أيضا.

وبدت نجلاء بدر بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

وشاركت نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

 وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


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