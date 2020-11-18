شروط جديدة لبيع السيارات المستعملة.. حماية المستهلك يوضح.. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك قانونًا داخل الجهاز نقوم بالعمل به حتي لا يكون هناك استهتار بحقوق المستهلكين من قبل التجَّار.





وأضاف «فرج» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المُذاع علي القناة الأولى المصرية، أن هناك شروطًا جديدة لبيع السيارات المستعملة وهي أنه لابد أن يكون هناك كشف فني علي السيارة وهذا شرط رئيسي للبيع.





وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن في حالة عدم الرغبة في هذا الكشف الفني من قبل المشتري لابد من كتابة هذا في العقد حتي يكون البيع قانونيًا.





وأوضح الدكتور أحمد سمير فرج، أن الكشف الفني الذي يوضح حالة السيارة لابد من أن يكون من مركز فني متخصص.





وأشار إلى أنه في حالة تزوير الكشف الفني علي السيارة فإن المسئولية في هذا الوقت سوف تقع علي المركز الفني وبائع السيارة وسوف يتعرضون للمساءلة القانونية.