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مرأة

في المنزل.. كيفية عمل جل الأظافر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يمكنك عمل جل الأظافر في المنزل دون الحاجة للذهاب لمركز عناية بالأظافر فيمكنك اتباع التعليمات المكتوبة عليها وتعتبر هذه الطريقة الأسهل لعمل الجيل بوليش في المنزل. 

ويمكنك عند عمل جل الأظافر وضع المانيكير في المنزل وإزالته براحة ويستمر الجل مدة 6 شهور تقريبا مع الترميم المستمر كل ثلاثة أسابيع. 

وكشفت خبيرة عناية بالأظافر عن كيفية عمل جل الأظافر بهذه الطريقة السهلة : 

أولًا الأظافر لازم تكون نظيفة ومتعقمة

ثانيًا بنركب nail extension مخصوص للنوع ده من التركيبات مش الأظافر العادية اللي بيحطوها في الكوافيرات

ثالثًا بنبرد الأظافر بطريقة معينة علشان المادة تلزق عليه
رابعًا بنفرد أكثر من طبقة لمادة الجيل و ننشفها.

خامسًا بنرجع نبرد ثاني علشان نخلي الماده اللي حطناها شكلها طبيعي زي الظافر العادي
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