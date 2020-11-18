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مرأة

حيل سريعة ومُجربة لعلاج انخفاض ضغط الدم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أعراض كثيرة تشير إلى انخفاض ضغط الدم مثل الدوخة والدوار عند الوقوف من الجلوس أو الاستلقاء، وإليك تغييرات بسيطة وفقا لموقع webmed تساعد على علاج  الضغط المنخفض

يمكنك الاعتماد على تناول المشروبات مثل القهوة والكركديه إذا انخفض ضغط الدم فجأة؛ فيمكن أن يساعدك فنجان من القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين لأنه يزيد من ضغط الدم ويعزز معدل ضربات القلب. 

- ممارسة التمارين الرياضية لتعزيز تدفق الدم

-الأهتمام  بالتغذية الصحية وتناول أطعمه تعمل على رفع ضغط الدم مثل أنواع الشورب المعلبة والتي تحتوي على الدجاج والنودلز هي أطعمة جيدة للاستهلاك لرفع ضغط الدم.

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-يجب الحذر عند النهوض أو الاستلقاء أو الجلوس للمساعدة في تحسين الدورة الدموية 

 -حاول تناول وجبات أصغر وأكثر تواترًا. قلل من الكربوهيدرات.

- استرح بعد الأكل تجنب تناول الأدوية لخفض ضغط الدم قبل وجبات الطعام.

- قد يكون من الضروري إجراء مراقبة أكثر تعقيدًا لتخطيط القلب في المنزل للتحقق من مشاكل القلب التي تأتي وتذهب أو ضربات القلب غير المنتظمة التي يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم فجأة.
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