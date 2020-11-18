السعودية تطلق مبادرات طارئة لانتشال اليمن وسوريا من كوارث محققة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الشبابية التطوعية "وعيك خير وقاية" في محافظة عدن، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في مديريات عدن، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.





وتضمنت الحملة التي تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، مبادرات متنوعة هدفها التوعية والإرشاد الصحي للقضاء على بؤر نواقل حمى الضنك والملاريا والحد من انتشاره، إضافة إلى إلقاء المحاضرات وتوزيع بروشورات وملصقات توضح كيفية الوقاية من خطر الإصابة بهذه الأمراض.





ويشارك في الحملة أكثر من 80 متطوعًا في 8 مديريات جرى تدريبهم على آلية الحملة وكيفية التعامل مع هذه الأوضاع.





وتأتي الحملة في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني؛ بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.





كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية المعلا في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة.





وأوضح مدير مديرية المعلا عبدالرحيم الجاوي أن الحملة التي تستمر خمسة أيام تأتي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة بين الشركاء الداعمين والمعنيين لمواجهة وباء حمى الضنك لمديريات محافظة عدن.





وأشار إلى ما تتضمنه الحملة التي تتوزع على ثمان مربعات بالمديرية، من القيام بأعمال الرش الدخاني والضبابي، بهدف القضاء على نواقل الأمراض والأوبئة المسببة للأمراض والمساهمة في خفض نسبة الحميات بالمديرية من حمى الضنك و الملاريا .





وقال مدير مشروع الاستجابة الطارئة الدكتور زكريا بازرعه إنه تواصلًا للحملات المنفذة من مركز الملك سلمان للإغاثة تم تدشين حملة الرش الضبابي لمديرية المعلا لمكافحة ناقلات الأمراض المسببة لحمى الضنك، لافتا النظر إلى أن المشروع انطلق في شهر يوليو ويستمر حتى شهر ديسمبر من العام الجاري.





كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر المتضررة في جزيرة عبدالكوري وسمحه بمحافظة سقطرى باليمن، استفاد منها 1,200 فرد.





وعبرت منفذ الوديعة الحدودي 7 شاحنات إغاثية تحمل على متنها 140 طنًا تشتمل على سلال غذائية و9,375 كرتونا من التمور، إضافة إلى مواد إيوائية متنوعة تتضمن 100 خيمة و 1000 بطانية، وتستهدف هذه المساعدات محافظتي لحج وتعز.





وتأتي المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.





وفي اطار متوازٍ، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.





وقد راجع العيادات 262 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 104 مرضى تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 46 طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 25 مريضًا، وراجع 15 مريضا عيادتي الأسنان.





كذلك تم استقبال 52 مريضة في العيادة النسوية، وإجراء 18 صورة أشعة لـ 11 مريضا، واستقبلت عيادة التغذية 9 مرضى ، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 183 وصفة طبية.