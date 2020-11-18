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أخبار العالم

إسرائيل تعلن قصف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
إسرائيل تعلن قصف
إسرائيل تعلن قصف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني
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قسم الخارجي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مواقع تابعة لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، والجيش السوري.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر: إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف الليلة أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري تشمل مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة الى بطاريات أرض-جو".

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية استهدف خلالها مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا ردًا على زرع حقل العبوات الناسفة على حدود الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خلية عملت بتوجيه إيراني، على حد قوله.

جاء ذلك بعد ما أكدت وكالة الأنباء السورية أن الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي بسماء دمشق.

من جانبه،  حمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الحكومة السورية مسؤولية حقل الألغام الذي عثر عليه في هضبة الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفكيك حقل ألغام قرب خط وقف النار في الجولان، محذرا سوريا من الاستمرار في هذا النوع من الممارسات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "سوريا مسؤولة عن وقوع مثل هذه الأحداث على أراضيها وعن السماح بتهريب الأسلحة عبر أراضيها إلى حزب الله".

وزعم الجيش الإسرائيلي تفكيك الألغام في المنطقة التي سبق ورصد فيها محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل 3 أشهر. 
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