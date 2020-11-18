Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 3 جنود من الجيش السوري في غارات إسرائيلية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:44 ص
مقتل 3 جنود من الجيش
مقتل 3 جنود من الجيش السوري في غارات إسرائيلية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" مقتل 3 جنود من الجيش السوري خلال غارات إسرائيلية.

وذكرت "سانا" أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية باتجاه هضبة الجولان السورية، موضحة أن الدفاع الجوي السوري تصدى له وأسقط عدد من الصواريخ.

وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجيش السوري.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف الليلة أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري تشمل مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية، بالإضافة الى بطاريات أرض-جو".

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية استهدف خلالها مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا ردًا على زرع حقل العبوات الناسفة على حدود الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خلية عملت بتوجيه إيراني، على حد قوله.

من جانبه،  حمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الحكومة السورية مسؤولية حقل الألغام الذي عثر عليه في هضبة الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفكيك حقل ألغام قرب خط وقف النار في الجولان، محذراً سوريا من الاستمرار في هذا النوع من الممارسات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "سوريا مسؤولة عن وقوع مثل هذه الأحداث على أراضيها وعن السماح بتهريب الأسلحة عبر أراضيها إلى حزب الله".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق

ترشيحاتنا

بعد إصراره على نزاهة الانتخابات.. ترامب يقيل مدير وكالة الأمن الإلكتروني والبنية التحتية

حدث تاريخي.. المنتخب الأولمبي يروض راقصي السامبا البرازيلية ويفوز 2 - 1

«شهيرة» تكشف سر تغيب نجلاء فتحي عن عزاء محمود ياسين

بإطلالة جذابة.. هاجر أحمد تتألق بفستان أبيض على متن يخت

نقيب المهن التمثيلية يكشف كواليس حفل خطبته بالفنانة روجينا.. فيديو

مصطفى يونس: أحمد الشيخ مفيد للأهلي أكثر من محمد فاروق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحية وجبة مدرسية.. قطعة سجق تقتل طفلة في الحضانة.. صور

في ذكرى تأسيسه.. وزير السياحة والآثار: فتح باب المتحف المصري لانطلاق الموكب العالمي لـ المومياوات الملكية قريباً.. صور

لعدم زيادة راتبه.. شاهد لحظة انتقام عامل من مديره بتحطيم سيارته الـ رينج روفر