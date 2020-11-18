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رياضة

أخبار الرياضة.. غضب وثورة في الأهلي ضد حسام البدري.. حقيقة إصابة محمد الشناوي بـ كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة بشأن الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

سيطرت حالة من الغضب علي المسئولين داخل الأهلي بعد إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني أمام توجو اليوم وذلك في اصرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري علي استمرار مشاركة اللاعب في المباراة رغم شكواه من الإصابة بكدمة قوية جدا في الركبة.

تسبب محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في أزمة جديدة للاعب الأهلي ‏الجديد طاهر محمد طاهر؛ بعد التشخيص الخاطئ للإصابة التي تعرض لها في تدريبات ‏المنتخب الوطني قبل مباراة توجو الأولى في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.‏

طمأن أليو ديانج لاعب النادي الأهلي ومنتخب مالي، جمهور القلعة الحمراء بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة منتخبي مالي وناميبيا.

محمد الشناوي يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا
- أكد محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب الوطني، أن جميع لاعبي المنتخب كانوا على قدر المسئولية أمام منتخب توجو في المباراة التي انتهت بفوز مصر بثلاثية.
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