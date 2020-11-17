نجم الأهلي يغيب شهرا بعد التشخيص الخاطئ لطبيب ‏المنتخب

تسبب محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في أزمة جديدة للاعب الأهلي الجديد طاهر محمد طاهر؛ بعد التشخيص الخاطئ للإصابة التي تعرض لها في تدريبات المنتخب الوطني قبل مباراة توجو الأولى في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.
وتعود القصة، إلي تشخيص طبيب المنتخب لإصابة طاهر محمد طاهر، والتي أعلنها طبيب الفراعنة، أنها "شد خفيف" في منشأ العضلة الأمامية؛ يستوجب تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لمدة عشرة أيام على الأكثر.
وكانت المفاجأة حاضرة بقوة بعد اقتراب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي الذي وضعه طبيب المنتخب، حيث خضع اللاعب لأشعة جديدة للاطمئنان على إصابته والتي تم تشخصيها بدقة مجددا، وجاءت عبارة عن مزق في منشأ العضلة الأمامية 1 سم يستوجب العلاج لمدة شهر كامل.
ووضع التشخيص الخاطئ العديد من علامات الاستفهام أمام طبيب المنتخب الذي تسبب في أزمة للاعب الأهلي الجديد الذي بات في حاجة إلي شهر كامل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته بتدريبات المنتخب الوطني قبل مباراة توجو الاولي.