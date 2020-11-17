نجم الأهلي يغيب شهرا بعد التشخيص الخاطئ لطبيب ‏المنتخب

تسبب محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في أزمة جديدة للاعب الأهلي ‏الجديد طاهر محمد طاهر؛ بعد التشخيص الخاطئ للإصابة التي تعرض لها في تدريبات ‏المنتخب الوطني قبل مباراة توجو الأولى في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.‏





وتعود القصة، إلي تشخيص طبيب المنتخب لإصابة طاهر محمد طاهر، والتي أعلنها طبيب ‏الفراعنة، أنها "شد خفيف" في منشأ العضلة الأمامية؛ يستوجب تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي ‏لمدة عشرة أيام على الأكثر.‏





وكانت المفاجأة حاضرة بقوة بعد اقتراب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي الذي وضعه ‏طبيب المنتخب، حيث خضع اللاعب لأشعة جديدة للاطمئنان على إصابته والتي تم تشخصيها ‏بدقة مجددا، وجاءت عبارة عن مزق في منشأ العضلة الأمامية 1 سم يستوجب العلاج لمدة ‏شهر كامل.





ووضع التشخيص الخاطئ العديد من علامات الاستفهام أمام طبيب المنتخب ‏الذي تسبب في أزمة للاعب الأهلي الجديد الذي بات في حاجة إلي شهر كامل للتعافي من ‏الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته بتدريبات المنتخب الوطني قبل مباراة توجو الاولي.‏



