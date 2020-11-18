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فن

مراحل اكتمال القمر... خالد منصور يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:25 ص
خالد منصور
خالد منصور
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ندى فكري
احتفل الفنان خالد منصور بعيد ميلاده و نشر صور جديدة له من مراحل عمرة و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام". 

و علق خالد منصور علي الصور قائلا :" مراحل إكتمال القمر
أربعون عامًا من الجهد والعطاء..أربعون عامًا من التضحيات والقبول والكاريزما.."

و تابع قائلا : happy birthday to me تم بحمد وعون الله تقفيل ٤٠ سنة "

و جاءت التعليقات علي الصور كالتالي :
- كل سنه و انت طيب و دمك خفيف
-40 ازااي مش باين عليك
-40 سنه من خفه الدم و بس 

يذكر ان اخر اعمال خالد منصور مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.
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