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أخبار العالم

بعد عودة التنسيق الأمني ​​والمدني.. مسئولو المالية الفلسطينية يلتقون نظراءهم في إسرائيل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:47 ص
مسؤولو المالية الفلسطينية
مسؤولو المالية الفلسطينية يلتقون نظرائهم في إسرائيل
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سمر صالح
يجتمع ممثلو وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مع ممثلين عن وزارة المالية الإسرائيلية لترتيب استلام أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ حوالي ستة أشهر وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

ويأتي ذلك بعد تدخل دول أوروبية وعربية نجم عنه اعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع إسرائيل امس لا سيما التنسيق الأمني والمدني.

وكان إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة اعلن امس إن الرواتب ستدفع مطلع الشهر المقبل. في غضون ذلك.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني مع إسرائيل. 

وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أن القرار اتخذ بعد محادثات دولية بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن في الأيام الأخيرة.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الشيخ بعث قبل أسبوع برسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، يسأل عما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالاتفاقات، وردّ منسق العمليات في المناطق اليوم على رسالة للوزير الفلسطيني أكد فيها التزام إسرائيل. ونتيجة لذلك أعلن الفلسطينيون استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني. 
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