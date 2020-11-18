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ثقافة

وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بمسابقات مهرجان الموسيقى العربية: ذخيرة مصر من المواهب الواعدة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تشهد الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقات الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء المصاحبة للدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، والمقام في الثامنة مساء الجمعة 20 نوفمبر على المسرح الكبير بحضور الفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان، والمؤتمر وتحييه الفرقة الموسيقية، بقيادة الدكتور مصطفى حلمي، ومشاركة النجمة ريهام عبد الحكيم.

وقالت عبد الدايم إن مسابقة مهرجان الموسيقى العربية منذ تأسيسها أحد الوسائل الفاعلة  في الكشف عن ذخيرة مصر من المواهب الواعدة، وأضافت أن مسابقة الدورة الـ 29 تميزت بالتنوع واتاحت الفرصة للعديد من الصاعدين للإعلان عن انفسهم مؤكدة مواصلة سعي وزارة الثقافة لتقديم النابغين والمبدعين في مختلف المجالات. 

 من جانبه قال رئيس الاوبرا ان الحفل يتضمن فقرات غنائية وموسيقية  لكلا من  نهى حافظ ، آيات فاروق الفائزتان بالجائزة الكبرى ونانسي عاطف وهبه عادل ،هبه ربيع الفائزات بالمركز الأول بجائزة الغناء العربي لذوى القدرات الخاصة للشباب والأطفال، بسمله كمال الفائزة بالمركز الأول في غناء الأطفال، عبد الله سمير الفائز الأول في مسابقة العزف على الة (التشيللو)، والعازفين محمد ظهير( كمان )، حماده النجار( بيانو )، وحيد ممدوح (جيتار) ، وائل النجار( اوكوريون )، محمد فوزى (كلارينيت ).
 
وقالت مدير المهرجان والمؤتمر انه تم اعداد برنامج فنى متميز يضم باقة من اهم اعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة منها مصر التي في خاطري ، ليه يا قلبي، كل ده كان ليه ، عيون القلب ، حكايتي مع الزمان ، ليالي الانس ، رسالة من تحت الماء ،عودت عيني، القريب منك ،فيها حاجة حلوة  ، روحى وروحك، بالإضافة الى العملين الفائزين بالجائزة الكبرى ارض واحدة وكلمني واوبريت تحيا الموسيقى العربية الذى تم تقديمه لأول مرة في افتتاح فاعليات الدورة 29.
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