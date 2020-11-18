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محافظات

جمعية الأورمان بالبحيرة تسلم كشكا لأسرة بائعة الأحذية بمركز شبراخيت

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

قامت جمعية الأورمان بالبحيرة، برئاسة عادل درغام مدير فرع، بتسيلم كشك شامل البضاعة والكهرباء لأسرة الطالبة أيه طه حسين الشهيرة باسم " بائعة الاحذية " لمعاونة الأسرة ومساعدتها على مواجهة الحياة .

وأكد درغام، أن الطالبة أية طه حسين، هي نموذج مشرف لجميع أبناء المحافظة بإمتلاكها إرادة وإصرار على النجاح والتفوق وإصرار لمواجهة كافة التحديات والظروف الصعبة للوصول إلى ماتصبو إليه وهو ما تحقق بتوفقها وبجدارة بحصولها على ٩٩.٥٪ فى الثانوية العامة وإلتحاقها بكلية الطب رغم الظروف الصعبة التى واجهتها بمرض الأب، ومساعدتها للأم فى العمل بشرف .

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم و مواجهة أعبائهم اليومية وإدخال الفرحة عليهم في المناسبات المختلفة .

وأشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان بالبحيرة في تقديم الدعم و رعاية الأسر الفقيرة و توزيع المساعدات و المواد الغذائية المختلفة لتوفير حياة كريمة لهم وذلك في إطار المشاركة المجتمعية الفعالة، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

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