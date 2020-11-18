دون أدوية.. أبرز الطرق الطبيعية لعلاج القولون العصبي

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تعتبر بعض الأطعمة من المحفزات الشائعة للعديد من الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي، ومع ذلك ، قد يكون لبعض هذه الأطعمة تأثير أكبر عليك من غيرها لذلك احرص على تناول الأطعمة الخفيفة.



