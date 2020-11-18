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مرأة

دون أدوية.. أبرز الطرق الطبيعية لعلاج القولون العصبي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:01 م
القولون العصبي
القولون العصبي
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نهى هجرس
يهدف علاج القولون العصبي إلى تخفيف الأعراض، عادة ما يتم اقتراح العلاجات المنزلية قبل استخدام الدواء، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم طرق العلاج المختلفة لعلاج القولون العصبي.

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تعتبر بعض الأطعمة من المحفزات الشائعة للعديد من الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي، ومع ذلك ، قد يكون لبعض هذه الأطعمة تأثير أكبر عليك من غيرها لذلك احرص على تناول الأطعمة الخفيفة.

قد تساعد بعض العلاجات المنزلية أو تغييرات نمط الحياة في تخفيف أعراض القولون العصبي لديك دون استخدام الأدوية، تتضمن أمثلة هذه التغييرات في نمط الحياة ما يلي:

المشاركة في التمارين البدنية المنتظمة
التقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين التي تحفز الأمعاء
تناول وجبات أصغر
تقليل التوتر 
أخذ البروبيوتيك (البكتيريا "الجيدة" التي توجد عادة في الأمعاء) للمساعدة في تخفيف الغازات والانتفاخ
تجنب الأطعمة المقلية أو الحارة



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