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رياضة

ماذا يعني استمرار إصابة محمد صلاح بـ كورونا ؟ صدمة لـ ليفربول وطموحات "مو"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:30 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استمرار إيجابية مسحتي اللاعبين محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني متوسط ميدان نادي ارسنال، للكشف عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إيجابية مسحة محمد صلاح للكشف عن فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، ليلحق به النني بعدما أصيب بالفيروس يوم الاثنين الماضي.

الثنائي خضعا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرة أخرى، لكن نتيجة المسحتين جاءتا إيجابية، لتستمر إصابتهما بفيروس كورونا وهو ما سيسبب معاناة لفريقيهما في الفترة المقبلة.

ولكن ماذا تعني استمرار إيجابية المسحة التي خضع لها محمد صلاح بـ فيروس كورونا؟ الأمر سيكون صعبًا على نادي ليفربول الذي يعاني أصلًا من العديد من الغيابات، وإصابة صلاج بـ كورونا جاءت في وقت صعب للغاية على حامل لقب البريميرليج.

غياب عن 3 مباريات لـ ليفربول
بروتوكول الاتحاد الإنجليزي يلزم اللاعب المصاب بفيروس كورونا في المسابقة، بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام على الأقل، قبل العودة للمشاركة مع فريقه، وذلك بعد التعافي من الفيروس، وبذلك تأكد غياب محمد صلاح عن مباراة فريقه المقبلة أمام ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتأكد أيضًا غياب محمد صلاح عن مباراة فريقه يوم الأربعاء المقبل أمام أتالانتا الإيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.

إصابة صلاح بـ كورونا قد تغيبه أيضًا عن مباراة ليفربول أمام برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 28 من الشهر الجاري.

صدمة لـ طموحات محمد صلاح
إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وابتعاده عن المشاركة مع ليفربول ستصدم طموحاته نحو تحقيق المزيد من الأرقام القياسية مع ليفربول، كذلك فأنه قد يخسر صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الصدارة بالتساوي مع سون هيونج مين لاعب توتنهام، و فاردي مهاجم ليستر، و كالفرت لوين مهاجم إيفرتون برصيد 8 أهداف لكل منهم.


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