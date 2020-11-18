في عيد ميلادها.. لقطات رومانسية جريئة تجمع منى زكي وزوجها أحمد حلمي

يصادف اليوم 18 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة منى زكي والتي أتمت عامها الـ 44 ولكن رغم ذلك لا يبدو عليها تخطيها حاجز الأربعين عاما فلا تزال تحافظ على جمالها.





وتتميز الفنانة مني زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي بقصة حب ولقطات رومانسية يشهدها الوسط الفنى والجمهور على مدى مشوارهما الفنى.





وفي هذا السياق ننشر لكم مجموعة من اللقطات الرومانسية بينهما.





وقال حلمي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي: "كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها أعمل مخرجا، متابعا أن بداية علاقته بها، كان في احد الأعمال الفنية".





وتابع أحمد حلمي،:"كنت قاعد على القهوة مع صاحبي، وقال لي أنت هتتجوز مني زكي، ورديت عليه بتريقه، وقلت له: جات لك من فين؟، ولم اهتم بالأمر كثيرا".