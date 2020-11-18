بعد إطلاقها قافلة لـ حلايب وشلاتين.. برلماني: جامعة القاهرة رائدة في خدمة المجتمع

أكد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ ان جامعة القاهرة اصبحت واحدة من أهم المؤسسات والجامعات بالدولة فى ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى تتمشى مع فكر القيادة السياسية مشيدًا بإطلاق الجامعة لقافلتها الشاملة إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر والتى تستمر 5 أيام ويشارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة والطب البيطري تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وأعلن " رسلان " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع رؤية الدكتور محمد الخشت التى أكد فيها أن حلايب وشلاتين بقعة عزيزة على أرض مصر ونحن حريصون على التواجد فيها مرات عديدة، والتواصل مع أهلها وتوفير الرعاية الشاملة لهم وتأكيده على حرص الجامعة على دعم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع المصري وأداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال تنظيم القوافل التنموية الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في الجامعة بمختلف المجالات





كما أشاد النائب طارق رسلان بالجهود الكبيرة التى يبذلها اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر فى تنمية هذه المناطق وغيرها من المدن الاخرى على مستوى محافظة البحر الأحمر مؤكدًا أن اللواء عمرو حنفى من أفضل المحافظين فى تاريخ محافظة البحر الأحمر لأنه حريص كل الحرص على إحداث التنمية بمفهومها الشامل داخل جميع المدن والقرى والمناطق الحدودية المترامية الأطراف داخل البحر الأحمر





وأعرب النائب طارق رسلان عن أمله فى ان تتخذ جميع الجامعات المصرية الحكومة والخاصة بصفة عامة وجامعات جنوب الوادى وأسوان وسوهاج وأسيوط والمنيا المثل والقدوة من الدكتور محمد عثمان الخشت للقيام بمثل هذه المبادرات رفيعة المستوى لخدمة اهالينا فى مثل هذه المناطق داخل جميع المحافظات بصفة عامة وفى المحافظات الحدودية بصفة خاصة وفى مقدمتها شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر وقنا وأسوان والوادى الجديد ومطروح والجيزة موجها تحية قلبية لجميع أفراد القافلة الشاملة من اساتذة وكوادر وشباب جامعة القاهرة المشاركين فى هذه القافلة





وكان رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت قد أكد أن القافلة ستوفر مواد غذائية ومستلزمات دراسية وملابس ونحو 1000 بطانية، وإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وإجراء العمليات الجراحية وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة، ومنها التوعية بفيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه.





من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية الشاملة تضم 44 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وجراحة أوعية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ورمد، ومخ وأعصاب، وطب الأطفال، والأورام وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة، بالإضافة إلى أساتذة في الطب البيطري.



