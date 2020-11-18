رامز جلال يحتفل بعيد منى زكي وأحمد حلمي على طريقته الخاصة

احتفل الفنان رامز جلال بعيد ميلاد احمد حلمي وزوجته منى زكي، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشر رامز جلال صورة له برفقة احمد حلمي و مني ذكي وعلق عليها قائلًا : عيد ميلاد سعيد لمني و حلمي".





يذكر أن اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر، هو عيد ميلاد الزوجين الأشهر في الوسط الفني " أحمد حلمي و منى زكي "، إذ ولد الأول مثل هذا اليوم عام 1969، و يحتفل اليوم بعامه الـ51، فيما ولدت "منى" بنفس اليوم أيضًا عام 1976، و تحتفل بعامها الـ44.





وفي شهر سبتمبر الماضي، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة.