محافظتان لن تشهدا أمطارًا .. الأرصاد تعلن حالة الجو في الأيام المقبلة

قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الأسكندرية و مطروح ستشهدان أمطارا غزيرة غدًا وعلى الجميع توخى الحذر.
ولفتت إلى أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء لن تشهد أمطارا خلال الفترة المقبلة.
وكشفت أنهم قاموا بإصدار بيان به كل المعلومات الخاصة بحالة الجو، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الخميس وحتى السبت القادم ستشهد البلاد موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية علي البلاد، ومن المنتظر أن يكون هناك أمطار غزيرة علي عدة مناطق بالبلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تدريجيا.