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محافظتان لن تشهدا أمطارًا .. الأرصاد تعلن حالة الجو في الأيام المقبلة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:04 م
الأرصاد
الأرصاد
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البهى عمرو
قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الأسكندرية و مطروح ستشهدان أمطارا غزيرة غدًا وعلى الجميع توخى الحذر.

ولفتت إلى أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء لن تشهد أمطارا خلال الفترة المقبلة.

وكشفت أنهم قاموا بإصدار بيان به كل المعلومات الخاصة بحالة الجو، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الخميس وحتى السبت القادم ستشهد البلاد موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية علي البلاد، ومن المنتظر أن يكون هناك أمطار غزيرة علي عدة مناطق بالبلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تدريجيا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المنتظر أن تكون هناك أمطار متوسطة إلي غزيرة ورعدية أحيانا غدا الخميس، علي السواحل الشمالية تشمل ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).


وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض مناطق الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - حلايب - شلاتين - رأس بناس).

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 23 للعظمى والصغرى 16، والسواحل الشمالية 22 للكبرى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 14، جنوب الصعيد 25 للعظمى 15 للصغرى.

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