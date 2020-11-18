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رانيا المشاط: 7.3 مليار دولار حجم محفظة التمويل التنموي خلال 10 أشهر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:35 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
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البهى عمرو
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة لديها منصة للتنسيق والتعاون المشترك فى كل المشروعات التنموية، وأن المشروعات التنموية تحتاج إلى شراكات مع مؤسسات تمويلية دولية ودول أخرى.

وأضافت رانيا المشاط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الوزارة محفظتها الجارية البالغة قيمتها 25 مليار دولار ونسعى لتوافقها مع الأهداف الأممية.

ولفتت إلى أن الموازنة المقدمة للاتفاق الإطاري مع الأمم المتحدة 1.2 مليار دولار لمشروعات الإطار الاستراتيجي، وأن مصر هى البلد الوحيدة التى حققت نمو إيجابي اقتصادي فى 2020 رغم أزمة فيروس كورونا التى اثرت على العالم.

وتابعت أن مصر تعتبر البلد الوحيدة التى لم تغلق وقامت بالانطلاق، مؤكدة أن المشروعات التنموية التى قامت بها الدولة ساهمت فى زيادة النمو و مواجهة أزمة كورونا.

وأوضحت أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية فى مصر سيساهم فى نمو كبير، وأن وزارة التعاون الدولى توفر تمويل تنموي، وأن التمويل التنموي ميسر ويكون للقطاع العام و الخاص.

وأشارت إلى أن،  7.3 مليار دولار هى حجم محفظة التمويل التنموي خلال 10 أشهر، والتمويل التنموية التى وفرتها الوزارة تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة.

وتابعت: 2.76 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وهو شريكا اساسيًا فى الجهود التنموية والتعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية أطلقا مسابقة لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة.

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