حسام البدري: أحمد فتحي لاعب كبير ولم نغلق الباب أمامه في المنتخب.. فيديو

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إن لاعبي المنتخب قدموا مباراة جيدة أمام منتخب توجو في تصفيات أمم أفريقيا .
وأضاف حسام البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة "النهار"، :" أحمد فتحي لاعب كبير ومؤثر ومن الوارد أن يتواجد مع المنتخب في الفترة المقبلة والباب لم يغلق أمام أحمد فتحي في المنتخب".
وتابع حسام البدري:" بعد الانتهاء من تصفيات أمم أفريقيا سيكون هناك انسجام كبير بين لاعبي المنتخب".
وتابع حسم البدري: "محمد صلاح لاعب مؤثر بشكل كبير في المنتخب وسيكون له دور في مع المنتخب في الفترة المقبلة".
وتابع حسام البدري:" لاعبو المنتخب قدموا أداءً مميزاً في مبارة توجو بالأمس وكان هناك فاعلية وضغط مستمر طوال المباراة".
وأكمل حسام البدري:" مفيش حد شاف الظروف والواقع داخل المنتخب، في الفترة الأخيرة واجهنا فترات استثنائية.
ولفت حسام البدري:" قدمت للمنتخب وجوها جديدة تشارك لاول مرة في تشكيل المنتخب وانا كنت عايز الـ3 نقاط فقط من مبارة توجو بعيدا عن الاداء ".