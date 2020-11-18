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توك شو

حسام البدري: أحمد فتحي لاعب كبير ولم نغلق الباب أمامه في المنتخب.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:56 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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هاني حسين
قال  حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إن لاعبي المنتخب قدموا مباراة جيدة أمام منتخب توجو في تصفيات أمم أفريقيا .

وأضاف حسام البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  تامر امين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة "النهار"، :" أحمد فتحي لاعب كبير ومؤثر ومن الوارد أن يتواجد مع المنتخب في الفترة  المقبلة  والباب لم يغلق أمام أحمد فتحي  في المنتخب".

وتابع حسام البدري:"  بعد الانتهاء من تصفيات أمم أفريقيا  سيكون هناك انسجام  كبير بين لاعبي المنتخب".

وتابع حسم البدري: "محمد صلاح لاعب مؤثر بشكل كبير في المنتخب  وسيكون له دور في  مع المنتخب في الفترة المقبلة".

 وتابع حسام البدري:"  لاعبو المنتخب قدموا أداءً مميزاً في مبارة توجو بالأمس وكان هناك فاعلية وضغط مستمر طوال المباراة".

 وأكمل حسام البدري:"   مفيش حد شاف الظروف والواقع  داخل المنتخب، في الفترة الأخيرة واجهنا فترات استثنائية.

 ولفت حسام البدري:"  قدمت للمنتخب وجوها جديدة تشارك لاول مرة في تشكيل المنتخب وانا كنت عايز الـ3 نقاط فقط من مبارة توجو  بعيدا عن الاداء ".
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