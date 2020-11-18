حسام البدري: أحمد فتحي لاعب كبير ولم نغلق الباب أمامه في المنتخب.. فيديو

وأضاف حسام البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة "النهار"، :" أحمد فتحي لاعب كبير ومؤثر ومن الوارد أن يتواجد مع المنتخب في الفترة المقبلة والباب لم يغلق أمام أحمد فتحي في المنتخب".





وتابع حسام البدري:" بعد الانتهاء من تصفيات أمم أفريقيا سيكون هناك انسجام كبير بين لاعبي المنتخب".



