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رياضة

وزير الشباب يشهد ختام المرحلة الأولى لبرنامج "تصدوا معنا" لإعداد مدربي مواجهة الشائعات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، حفل ختام المرحلة الأولي للبرنامج القومي الأول "تصدوا معنا " لإعداد مدربي مواجهة الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي، بمشاركة (85) متدربا خريجي دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، ممن اجتازوا المقابلات الشخصية بالمرحلة الأولي من محافظات (القاهرة، الإسكندرية، السويس، الغربية، الشرقية، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، سوهاج، بورسعيد، مطروح)، بمركز التعليم المدني بالجزيرة. 


أكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "تصدوا معنا" هي حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات سيشارك فيها الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة، في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث علي نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة، وإعداد جيل قادر من الشباب على مواجهة الشائعات، وعدم الانصياع وراء الإعلام الخارجي الهدام والمروج للشائعات وزرع الإحباط لدى الشباب المصري، والقيام بدورنا تجاه وطننا مصر حمايةً لحاضره وصونًا لمستقبله.


أشار “صبحي" إلى أن الحملة تستهدف حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، والاصطفاف حول السياسات والمواقف التي تتخذها داخليًا وخارجيًا، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصري في كافة المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة.


وتضمن حفل الختام عرض فيلم قصير تناول فعاليات المرحلة الاولي للبرنامج القومي الأول "تصدوا معنا " لإعداد مدربي مواجهة الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي، كما تضمن الحفل كلمة للخريجين، وعرض احد المشروعات التي عرضتها احدي المجموعات المشكلة من المتدربين بالبرنامج.


جدير بالذكر ان فعاليات البرنامج اشتملت علي محورين ،المحور الأولي يبرز تحقيق التنمية الشاملة في ظل العمليات النفسية، التاريخ والشخصية المصرية ،المشروعات القومية للدولة من 2014 حتي الان، آليات ودور الدولة في مكافحة الفساد، حروب الجيل الرابع وتأثيرها علي الأمن القومي، والتعرف علي وسائل نشر الشائعات، المحور الثاني تناول تنفيذ ورش عمل عن مهارات تصميم وإعداد تقييم الحقائب التدريبية،مفاهيم التدريب علي انماط المتدربين، مهارات الاتصال وعامل نجاح الاقناع وتحديات الاقناع وطرق حلها، فن الاتيكيت ، مهارات الصوت ،التدريب علي مهارات المدرب الرقمي وكيفية انتاجه.
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