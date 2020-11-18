محافظ الغربية في حفل تكريم طلاب برنامج العباقرة: نجاحكم فخر واعتزاز









كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية طلاب مدرسة سنباط الثانوية المشتركة بمركز زفتى، وذلك لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية وفوزهم بكأس العباقرة في نسخته التاسعة، وذلك بديوان عام محافظة الغربية بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.





بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ الغربية كلمة أعرب فيها عن سعادته وفخره واعتزازه بنجاحهم قائلًا " كل التحيه والتقدير على فوزكم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، ونجاحكم هو فخر واعتزاز لمحافظة الغربية، مؤكدًا أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها.





كما قدم المحافظ التحية لأولياء الأمور الذين وفروا المناخ المناسب لأبنائهم وتشجيعهم على ثقل مهاراتهم، كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم للخروج بهذه النماذج المشرفة، واختتم المحافظ كلمته موجهًا الطلاب بنشر روح العمل الجماعى والإصرار علي النجاح بين أقرانهم من الشباب.





واستعرض فريق العباقرة تجربتهم في المذاكرة وجمع المعلومات في شتى المجالات، معبرين عن إحساسهم بالسعادة بالتفوق والحصول على المركز الأول ليثبتوا للجميع أن المدارس الحكومية تستطيع أن تتميز بالتفوق على نظيرتها من المدارس الأخرى.





كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ ناصر حسن الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الكامل للتعليم وتشجيعه لفريق العباقرة، ومن جانبه أضاف مدير المدرسة أن طلاب سنباط تفوقوا في جميع المراحل من الدور التمهيدي وحتى المباراة النهائية علي جميع المدارس العامة والخاصة، ليثبتوا أن التعليم في المدارس الحكومية يستطيع النجاح إذا توافرت له كل وسائل الدعم.





وفي نهاية الحفل قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على فريق العباقرة والمشرفين، واهداء درع المحافظة إلى مدير مدرسة سنباط الثانوية المشتركة .



