صندوق مكافحة الإدمان: 40 ألف موظف تقدموا للعلاج طواعية من 2019 وحتى الآن

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن هناك تكثيفاً لـ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة ووصلنا لأكثر من ربع مليون موظف ونسبة التعاطي 1.8 % .





وأضاف عمرو عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" في مارس 2019 كانت نسبة التعاطي بين موظفي الجهاز الإداري للدولة 8% وتقلصت إلى 1.8%".





وتابع عمرو عثمان: "فور اكتشاف تعاطي اي موظف للمخدرات يتم ايقاف الموظف عن العمل وتحويله للنيابة الإدارية، ومن مارس 2019 وحتى الآن تقدم للعلاج طواعية ما يقرب من 40 ألف موظف".





واكمل عمرو عثمان:" نكشف عن أكثر من 4 آلاف سائق حافلة مدرسة كل عام ونسبة التعاطي بينهم في 2015 كانت 12% وبدأت النسبة في الانخفاض بشكل كبير وهذا العام تم الكشف على ما يقرب من 450 سائق حافلة مدرسية بينهم 13 حالة تعاطي".





ولفت عمو عثمان:" فور اكتشاف تعاطي سائقي الحافلات المدرسية تتم إحالتهم للنيابة العامة وإيقافهم على العمل ".