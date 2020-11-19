مكافحة الإدمان: ضبط 13 حالة لسائقين أتوبيسات مدارس لتعاطيهم المخدرات

كشف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الادمان، عن أن نقوم بعمل حملات كثيرة على سائق أتوبيسات المدارس للتأكد من موضوع تعاطي المخدرات.





وقال عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم كشف 13 حالة لسائقين أتوبيسات المدارس لتعاطيهم المخدرات، مطالبا المواطنين تقديم بلاغات لأي حالات لسائقين يتعاطون المخدرات.





وأضاف مدير صندوق مكافحة الادمان، أن خلال الاسبوعيين الماضيين وصل لنا 7 بلاغات، وثبت أنها صحيحة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة لمواجهة هذه الحملات وتم التعامل معها وفقا للقانون.





وأكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الادمان، أن الدولة لا تتخر جهدا في سبيل التعامل مع هذا الأمر وخاصة أنه يتعلق بالأطفال والطلاب في المدارس.



